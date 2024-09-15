"У него была непростая травма, прошла операция. Понемногу он сейчас возвращается в лучшую форму. Но скажу так: Малком скучает по нашей команде. Что будет дальше, посмотрим", - цитирует Оливейру "Матч ТВ".
Бразилец Малком перебрался из "Зенита" в "Аль-Хиляль" из чемпионата Саудовской Аравии летом прошлого года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 60 миллионов евро. В первом же сезоне за новый клуб Малком стал чемпионом страны, обладателям Суперкубка и Кубка Короля Саудовской Аравии.
В сезоне 2024/25 "Аль-Хиляль" также одержал победу в Суперкубке, а чемпионат начал с 3-х побед в 3-х стартовых турах. Всего на счету Малкома 24 гола и 15 результативных передач в 51-м матче за клуб.
Вильям Оливейра: Малком скучает по "Зениту". Возвращение? Посмотрим
Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра оценил вероятность возвращения в команду вингера саудовского "Аль-Хиляля" Малкома.
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