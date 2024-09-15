"У него есть феноменальная фактура, он может стать тренером, показывать игрокам свои привозы и говорить: "Так делать не надо". Пусть попробует себя в качестве тренера. Было бы интересно за этим понаблюдать", - цитирует Грушевского "Матч ТВ".
Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин 14-го сентября объявил о завершении футбольной карьеры. Последним клубом в карьере экс-игрока сборной России стал казахстанский "Кайрат". Всего на счету 35-летнего игрока 143 матча в РПЛ, 5 голов и 2 результативные передачи. Васин провел 13 матчей за сборную России, отличившись дважды и 7 раз появлялся на поле в матчах Лиги Чемпионов.
Юморист Грушевский: Васин может стать тренером, показывать свои привозы в ЦСКА и говорить: "Так делать не надо"
Юморист Михаил Грушевский отреагировал на завершение карьеры экс-защитника ЦСКА Виктора Васина.
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