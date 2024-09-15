Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
1 - 0 1 0
Ахмат1 тайм
Акрон
16:30
ХимкиНе начат
Динамо Мх
19:00
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
2 - 0 2 0
РодинаЗавершен
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Тюмень
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм
Чайка
18:00
ШинникНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
16:00
АрсеналНе начат
Вулверхэмптон
18:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
0 - 0 0 0
Вальядолид1 тайм
Жирона
17:15
БарселонаНе начат
Лас-Пальмас
19:30
АтлетикНе начат
Атлетико
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
0 - 1 0 1
Рома2 тайм
Торино
16:00
ЛеччеНе начат
Аталанта
16:00
ФиорентинаНе начат
Кальяри
19:00
НаполиНе начат
Монца
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Майнц
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
16:00
МонпельеНе начат
Страсбург
18:00
АнжеНе начат
Нант
18:00
РеймсНе начат
Тулуза
18:00
ГаврНе начат
Ланс
21:45
ЛионНе начат

Юморист Грушевский: Васин может стать тренером, показывать свои привозы в ЦСКА и говорить: "Так делать не надо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Юморист Михаил Грушевский отреагировал на завершение карьеры экс-защитника ЦСКА Виктора Васина.
Фото: Getty Images
"У него есть феноменальная фактура, он может стать тренером, показывать игрокам свои привозы и говорить: "Так делать не надо". Пусть попробует себя в качестве тренера. Было бы интересно за этим понаблюдать", - цитирует Грушевского "Матч ТВ".

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин 14-го сентября объявил о завершении футбольной карьеры. Последним клубом в карьере экс-игрока сборной России стал казахстанский "Кайрат". Всего на счету 35-летнего игрока 143 матча в РПЛ, 5 голов и 2 результативные передачи. Васин провел 13 матчей за сборную России, отличившись дважды и 7 раз появлялся на поле в матчах Лиги Чемпионов.

Михаил Грушевский Виктор Васин ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится