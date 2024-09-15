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Полузащитник "Динамо" Чавес: в России люди холоднее, в Мексике же всегда готовы помочь

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Полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес высказался о жизни в России.
Фото: ФК "Динамо"
"В России люди более холодные. В Мексике же люди более расположены к общению, веселее и всегда готовы помочь. Уровень жизни? Думаю, что они совершенно разные. Москва — дорогой город, но уровень жизни тут высокий, если сравнивать с Мексикой", - цитирует Чавеса "Чемпионат".

Полузащитник Луис Чавес перешел в московское "Динамо" из мексиканской "Пачуки" прошлым летом за 6,5 миллионов евро. Мексиканец провел за бело-голубых во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 9 миллионов евро.

Сегодня, 15-го сентября, команда Марцела Лички сыграет на своем поле с грозненским "Ахматом" в 8-м туре чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.

Динамо Луис Чавес
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