"В первом тайме мы не вкатились, были ошибки. Второй тайм внес позитив, ребята начали играть в футбол. При 2:2 мы побежали забивать, у нас были стопроцентные моменты. У нас симбиоз ошибок и качественной игры, достойно играли. Пока щупаем игроков, будем работать дальше", - заявил Ташуев.
Грозненский "Ахмат" уступил московскому "Динамо" в матче 8-го тура чемпионата России. Подопечные Сергея Ташуева смогли отыграться с 0:2, но пропустили два гола на 90+5 и 90+9 минутах и покинули поле без набранных очков. Сергей Ташуев сменил на посту главного тренера "Ахмата" Магомеда Адиева, под руководством которого команда начинала сезон.
После 8-ми сыгранных туров "Ахмат" с 5-ю очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице. "Динамо" довело количество очков до 16-ти и поднялось на 4-ю строчку в РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Ташуев - о поражении от "Динамо": при 2:2 у "Ахмата" были стопроцентные моменты
Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" (2:4) в рамках 8-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"