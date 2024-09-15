Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
4 - 2 4 2
АхматЗавершен
Акрон
2 - 0 2 0
Химки2 тайм
Динамо Мх
19:00
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
2 - 0 2 0
РодинаЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Тюмень
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Чайка
18:00
ШинникНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
0 - 1 0 1
АрсеналЗавершен
Вулверхэмптон
18:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
3 - 1 3 1
ВальядолидЗавершен
Жирона
0 - 2 0 2
Барселона1 тайм
Лас-Пальмас
19:30
АтлетикНе начат
Атлетико
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
1 - 1 1 1
РомаЗавершен
Торино
0 - 0 0 0
ЛеччеЗавершен
Аталанта
3 - 2 3 2
ФиорентинаЗавершен
Кальяри
19:00
НаполиНе начат
Монца
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
2 - 0 2 0
Санкт-Паули2 тайм
Майнц
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
3 - 0 3 0
МонпельеЗавершен
Страсбург
18:00
АнжеНе начат
Нант
18:00
РеймсНе начат
Тулуза
18:00
ГаврНе начат
Ланс
21:45
ЛионНе начат

Ташуев - о поражении от "Динамо": при 2:2 у "Ахмата" были стопроцентные моменты

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" (2:4) в рамках 8-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"В первом тайме мы не вкатились, были ошибки. Второй тайм внес позитив, ребята начали играть в футбол. При 2:2 мы побежали забивать, у нас были стопроцентные моменты. У нас симбиоз ошибок и качественной игры, достойно играли. Пока щупаем игроков, будем работать дальше", - заявил Ташуев.

Грозненский "Ахмат" уступил московскому "Динамо" в матче 8-го тура чемпионата России. Подопечные Сергея Ташуева смогли отыграться с 0:2, но пропустили два гола на 90+5 и 90+9 минутах и покинули поле без набранных очков. Сергей Ташуев сменил на посту главного тренера "Ахмата" Магомеда Адиева, под руководством которого команда начинала сезон.

После 8-ми сыгранных туров "Ахмат" с 5-ю очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице. "Динамо" довело количество очков до 16-ти и поднялось на 4-ю строчку в РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

Сергей Ташуев Ахмат Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится