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Новичок красно-белых Мангаш: "Спартак" - самый большой клуб в России. Невозможно было сказать "нет"

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Защитник московского "Спартака" Рикарду Мангаш прокомментировал свой переход в российский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович известен по всему миру. И как тренер, и как игрок. Очень впечатляющая личность. Ну, а "Спартак" — самый большой клуб в России. Невозможно было сказать "нет", - цитирует Мангаша "Матч ТВ".

Напомним, московский "Спартак" объявил о переходе защитника "Витории Гимарайнш" во вторник, 10 сентября. Стороны подрисали трудовое соглашение на 2 года.

Сегодня, 15 сентября, 26?летний игрок дебютировал за красно-белых, выйдя на замену на 87-й минуте матча 8-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо" (1:1).

"Спартак" набрал 15 очков и располагается на 5?й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Рикарду Мангаш Спартак
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