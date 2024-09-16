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СМИ: "Спартаку" предлагали приобрести вингера Роланда Шаллаи из "Фрайбурга"

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Вингер сборной Венгрии Роланд Шаллаи летом мог стать игроком "Спартака".
Фото: Getty Images
Московский "Спартак" мог приобрести крайнего нападающего Роланда Шаллаи из "Фрайбурга". Как сообщает Metaratings, кандидатура футболиста предлагалась красно-белым в летнее трансферное окно. Сам игрок, как сообщается, был готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в России.

По данным источника, среди препятствующих заключению сделки факторов были трудности оформления трансферов между клубами из Германии и России. 13-го сентября контракт футболиста выкупил турецкий "Галатасарай". В минувшем сезоне Шаллаи принял участие в 37-ми матчах за "Фрайбург" во всех турнирах. На его счету 8+4 по системе гол+пас. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Фрайбург Спартак Галатасарай Российские трансферы
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