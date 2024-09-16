"Однозначно, проблемы "Ахмата" связаны в том числе с уходом Конате. У нас нет такого нападающего, который знает российский чемпионат. Не хватает забивного форварда, который пришёл бы и начал забивать. Надо было Дзюбу забирать", - цитирует Шелию "Чемпионат".
После 8-ми туров "Ахмат" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 5-ю очками. Грозненцы забили лишь 5 голов во всех поединках. Лучший бомбардир "Ахмата" в прошлом сезоне Мохамед Конате покинул команду летом в статусе свободного агента и присоединился к "Эр-Рияду" из чемпионата Саудовской Аравии.
Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба покинул "Локомотив" летом. В последние дни трансферного окна форвард присоединился к "Акрону". В дебютном матче за клуб из Тольятти, в 8-м туре РПЛ против "Химок" (3:0) Дзюба вышел на замену на 64-й минуте и оформил голевую передачу.
Шелия: надо было Дзюбу забирать. "Ахмату" не хватает забивного нападающего
Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия заявил, что команде не хватает результативного форварда.
Фото: официальный сайт РПЛ