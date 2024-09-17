"Устал ли от трансферных слухов? Привычно, каждые полгода-год какие-то разговоры. Посмотрим, будут ли этой зимой они опять. Звонил ли мне агент или спортивный директор "Ростова" по ЦСКА и "Спартаку"? Никто не звонил. Мне агент не рассказывает, кто мною интересуется", - приводит слова Глебова "РБ Спорт".
Данил Глебов выступает за "Ростов" с января 2019 года. За это время футболист, который преимущественно выступает на позиции опорного полузащитника, 179 раз выходил на поле, забил 12 голов, отметился 16 результативными передачами, получил 29 жёлтых карточек (1 из которых стала второй в матче) и 2 прямые красные карточки.
Агентом 24-летнего полузащитника является Павел Банатин. Рыночная стоимость Глебова, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 8 млн евро.
Капитан "Ростова" Глебов: мне агент не рассказывает, кто мною интересуется
Капитан "Ростова" Данил Глебов ответил на вопросы касательно слухов о его переходы в другие команды Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ростов"