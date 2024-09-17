Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
20:00
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ювентус
19:45
ПСВНе начат
Янг Бойз
19:45
Астон ВиллаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ШтутгартНе начат
Спортинг
22:00
ЛилльНе начат
Бавария
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Милан
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
20:00
Реал СосьедадНе начат

Андрей Аршавин перечислил сильные качества Алексея Батракова

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной России по футболу Андрей Аршавин перечислил сильные качества полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" — хорошая, яркая команда. Если Монтес серьезный защитник, то проблем у команды будет меньше. Батраков очень хорошо оснащен технически. Он везде успевает, здорово читает игру, все исполняет. У Батракова есть все данные, чтобы [стать] хорошим игроком, — сказал Аршавин в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".

Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива". Футболист, которому сейчас 19 лет, в основном, выступает на позиции атакующего полузащитника.

В составе основной команды "железнодорожников" Батраков дебютировал 31 марта 2024 в матче 22-го тура чемпионата России с "Краснодаром". С тех пор полузащитник принял участие в 16 матчах, в которых забил 6 голов и оформил 5 голевых передач. В текущем сезоне РПЛ после восьмого тура 19-летний футболист с 10 очками лидирует по показателю "гол+пас".

Андрей Аршавин Алексей Батраков Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится