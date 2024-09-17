"Локомотив" — хорошая, яркая команда. Если Монтес серьезный защитник, то проблем у команды будет меньше. Батраков очень хорошо оснащен технически. Он везде успевает, здорово читает игру, все исполняет. У Батракова есть все данные, чтобы [стать] хорошим игроком, — сказал Аршавин в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".
Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива". Футболист, которому сейчас 19 лет, в основном, выступает на позиции атакующего полузащитника.
В составе основной команды "железнодорожников" Батраков дебютировал 31 марта 2024 в матче 22-го тура чемпионата России с "Краснодаром". С тех пор полузащитник принял участие в 16 матчах, в которых забил 6 голов и оформил 5 голевых передач. В текущем сезоне РПЛ после восьмого тура 19-летний футболист с 10 очками лидирует по показателю "гол+пас".
Андрей Аршавин перечислил сильные качества Алексея Батракова
Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной России по футболу Андрей Аршавин перечислил сильные качества полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"