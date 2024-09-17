Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
2 - 0 2 0
РубинЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ювентус
3 - 1 3 1
ПСВЗавершен
Янг Бойз
0 - 3 0 3
Астон ВиллаЗавершен
Реал Мадрид
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Спортинг
2 - 0 2 0
ЛилльЗавершен
Бавария
9 - 2 9 2
Динамо ЗагребЗавершен
Милан
1 - 3 1 3
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 0 1 0
Реал СосьедадЗавершен

Генеральный директор "Пари НН" высказался о текущих результатах команды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов считает, что текущие результаты команды могли быть лучше.
Фото: ФК "Пари НН"
"Можно было лучше, и мы понимаем, в каких матчах можно было лучше сыграть. Знаю, что тренерский штаб активно разбирает каждую игру, подчеркивает ошибки и исправляет их на тренировках. Стараемся быстро их исправить, чтобы команда могла как можно больше набирать очков", - цитирует Мелик-Гусейнова "СЭ".

После 8-ми сыгранных туров "Пари НН" располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 7 набранных очков. В 7-м туре Российской Премьер-Лиги нижегородцы сыграли вничью на выезде с воронежским "Факелом" - 0:0.

В следующем туре чемпионата России команда Саши Илича примет на своем поле московский "Локомотив", который на данный момент занимает в турнирной таблице третье место с 18-ю набранными очками. В четверг, 19-го сентября, волжане примут на своем поле грозненский "Ахмат" в 4-м туре группового этапа Кубка России.

Нижний Новгород Давид Мелик-Гусейнов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится