"Можно было лучше, и мы понимаем, в каких матчах можно было лучше сыграть. Знаю, что тренерский штаб активно разбирает каждую игру, подчеркивает ошибки и исправляет их на тренировках. Стараемся быстро их исправить, чтобы команда могла как можно больше набирать очков", - цитирует Мелик-Гусейнова "СЭ".
После 8-ми сыгранных туров "Пари НН" располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 7 набранных очков. В 7-м туре Российской Премьер-Лиги нижегородцы сыграли вничью на выезде с воронежским "Факелом" - 0:0.
В следующем туре чемпионата России команда Саши Илича примет на своем поле московский "Локомотив", который на данный момент занимает в турнирной таблице третье место с 18-ю набранными очками. В четверг, 19-го сентября, волжане примут на своем поле грозненский "Ахмат" в 4-м туре группового этапа Кубка России.
Генеральный директор "Пари НН" высказался о текущих результатах команды
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов считает, что текущие результаты команды могли быть лучше.
Фото: ФК "Пари НН"