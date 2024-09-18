"Слова Дзюбы про нетрезвое появление на поле, это очередная шутка. Многие говорят так в раздевалке, на базе или дома. Это нормальный футбольный сленг. Не считаю, что Дзюба так оскорбил Вьетнам и другие команды. Все так говорят. Тут ничего плохого нет. Любой футболист хорошего уровня скажет подобное", - сказал Мостовой.
Артем Дзюба, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что ему не составит труда сыграть за сборную России, учитывая уровень соперников, которые есть сейчас. Напомним, что УЕФА и ФИФА отстранили от участия в турнирах в 2022 году, последними соперниками россиян были Вьетнам (3:0), Белоруссия (4:0), Сербия (4:0) и Куба (8:0).
Отметим, что 36-летний нападающий забил за сборную 30 голов в 55 матчах, Дзюбе не хватает одного забитого мяча, чтобы стать рекордсменом в истории национальной команды.
В сентябре Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, опытный нападающий уже успел отдал голевую передачу в матче 8-го тура против подмосковных "Химок" (3:0).
Источник: Metaratings
Мостовой: слова Дзюбы про нетрезвое появление на поле, это очередная шутка, нормальный футбольный сленг
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова нападающего "Акрона" Артема Дзюбы о том, что он сможет сыграть за национальную команду даже нетрезвым.
Фото: ФК "Акрон"