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Созин: за Сафонова странно не радоваться. Наш вратарь вышел в основе топ-клуба

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Футбольный эксперт Андрей Созин дал свой комментарий о дебюте российского вратаря Матвея Сафонова за "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
- Давайте честно: за Сафонова странно не радоваться. Наш вратарь вышел в основе топ-клуба, вышел в ЛЧ и сыграл "на ноль". Сыграть в Лиге чемпионов – это мечта каждого футболиста, а для нас сейчас это вообще стоит особенного, - цитирует Созина "Чемпионат".

Напомним, 18 сентября "ПСЖ" на домашнем стадионе в матче Лиги чемпионов с минимальным счетом обыграл "Жирону". Сафонов появился на поле с первых минут и отыграл всю игру.

Ранее стало известно, что основной вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма получил повреждение и выбыл на неопределенный срок.

Сафонов пополнил состав французского гранда минувшим летом, перейдя из "Краснодара", воспитанником которого он является. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Андрей Созин Матвей Сафонов ПСЖ Лига чемпионов
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