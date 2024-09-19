- Давайте честно: за Сафонова странно не радоваться. Наш вратарь вышел в основе топ-клуба, вышел в ЛЧ и сыграл "на ноль". Сыграть в Лиге чемпионов – это мечта каждого футболиста, а для нас сейчас это вообще стоит особенного, - цитирует Созина "Чемпионат".
Напомним, 18 сентября "ПСЖ" на домашнем стадионе в матче Лиги чемпионов с минимальным счетом обыграл "Жирону". Сафонов появился на поле с первых минут и отыграл всю игру.
Ранее стало известно, что основной вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма получил повреждение и выбыл на неопределенный срок.
Сафонов пополнил состав французского гранда минувшим летом, перейдя из "Краснодара", воспитанником которого он является. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
Созин: за Сафонова странно не радоваться. Наш вратарь вышел в основе топ-клуба
Футбольный эксперт Андрей Созин дал свой комментарий о дебюте российского вратаря Матвея Сафонова за "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"