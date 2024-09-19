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Илич - о поражении "Пари НН" "Ахмату": доволен игрой, мы должны продолжать в том же духе

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Главный тренер "Пари НН" Саша Илич прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 со счётом 2:1.
Фото: ФК "Пари НН"
"Я доволен сегодняшней игрой, команда играла очень хорошо до самого конца. Единственное, чем я не доволен, — результат, мы заслуживали большего. У нас было гораздо больше моментов, чем у "Ахмата", но мы не смогли их реализовать, такое случается в футболе. Мы должны продолжать в том же духе, постараться выиграть следующий матч", - приводит слова Илича "Матч ТВ".

"Пари НН" 19 сентября в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 на своём поле принимал грозненский "Ахмат". Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

После этой игры в активе нижегородцев осталось 1 очко, с которым "Пари НН" занимает последнее место в группе С. В следующем туре, который пройдёт 1 октября, клуб из Нижнего Новгорода на своём стадионе примет московский ЦСКА. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

Нижний Новгород Кубок России Ахмат Саша Илич
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