"Я доволен сегодняшней игрой, команда играла очень хорошо до самого конца. Единственное, чем я не доволен, — результат, мы заслуживали большего. У нас было гораздо больше моментов, чем у "Ахмата", но мы не смогли их реализовать, такое случается в футболе. Мы должны продолжать в том же духе, постараться выиграть следующий матч", - приводит слова Илича "Матч ТВ".
"Пари НН" 19 сентября в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 на своём поле принимал грозненский "Ахмат". Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.
После этой игры в активе нижегородцев осталось 1 очко, с которым "Пари НН" занимает последнее место в группе С. В следующем туре, который пройдёт 1 октября, клуб из Нижнего Новгорода на своём стадионе примет московский ЦСКА. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.
Илич - о поражении "Пари НН" "Ахмату": доволен игрой, мы должны продолжать в том же духе
Главный тренер "Пари НН" Саша Илич прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 со счётом 2:1.
Фото: ФК "Пари НН"