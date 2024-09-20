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Почётный президент РФС Колосков: главная задача Fan ID выполнена, скоро он будет не нужен

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился своим мнением о результатах внедрения на матчах чемпионата России системы Fan ID.
Фото: ПФК ЦСКА
"В самом начале Fan ID сказался негативно на посещаемости. Потом всё постепенно выровнялось. Люди стали забывать обиды. Тем более сделать Fan ID занимает пять минут. У нас нет проявления хулиганства на стадионах, не горят шашки, нет никаких стычек и агрессии. Это же было главной задачей Fan ID — она выполнена. Я не исключаю, что через какое-то время необходимость в этом отпадёт", - передаёт слова Колоскова "Чемпионат".

Fan ID - это паспорт болельщика, который представляет собой электронный документ, удостоверяющий личность и позволяющий его обладателю посещать футбольные матчи. Fan ID использовался на зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи, на Кубке конфедерации 2017, на чемпионате мира 2018, на чемпионате Европы 2020.

Опыт применения паспорта болельщика органами государственной власти был признан успешным, после чего начиная с сезона-2022/23 Fan ID был введен на матчах Российской Премьер-Лиги. При этом для посещения матчей Кубка России он не требуется.

Фанаты футбольных клубов негативно восприняли данное нововведение.

Вячеслав Колосков РФС Fan ID
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