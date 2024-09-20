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Сенников: ЦСКА не прогрессирует. Ушли Заболотный и Чалов - нападение сразу осиротело

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Экс-футболист Дмитрий Сенников высказался о смене поколений в московском ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Пока ЦСКА не прогрессирует. Но Николич - опытный тренер. Думаю, он со всем разберется. Марко взял игроков, которые ему нужны. В ЦСКА сейчас идет смена поколений - ушли Заболотный и Чалов. Считайте, нападение сразу осиротело. От ЦСКА я не жду стабильности. Думаю, сейчас «армейцы» будут играть, как «Динамо» в первом сезоне при Личке", - заявил Сенников.

Сербский специалист Марко Николич стал главным тренером московского ЦСКА летом 2024-го года. После 8-ми туров "армейцы" с 13-ю очками в активе занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В летнее трансферное окно состав команды покинули два лучших бомбардира прошлого сезона.

Нападающий Антон Заболотный перешел в подмосковные "Химки" на правах свободного агента. Форвард Федор Чалов стал футболистом греческого ПАОКа. "Армейцы" заработали на продаже своего футболиста 3 миллиона евро. В предстоящем туре ЦСКА сыграет на выезде с "Рубином". Игра пройдет в субботу, 21-го сентября.

Источник: Metaratings

ЦСКА Дмитрий Сенников Марко Николич
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