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Венеция
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Бохум
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Погребняк: на этот "Спартак" действительно хочется смотреть

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Экс-игрок "Спартака" и сборной России Павел Погребняк высказался об игре красно-белых под руководством Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
- Да, его работа импонирует. Станкович - статусный человек. И на этот «Спартак» действительно хочется смотреть.

- Клуб говорит, что будет претендовать на все трофеи. Верите?

— А что им ещё говорить? Странно, если бы говорили про борьбу за топ?3. Не только "Спартак" же говорит про борьбу за титулы. Что это будет за чемпионат, если все захотят занять второе?третье место. "Спартак" может составить конкуренцию, - заявил Погребняк.

Напомним, Станкович стал главным тренером столичной команды перед началом сезона. Под его руководством красно-белые провели в РПЛ восемь матчей и набрала 15 очков, клуб располагается на пятой строчке в таблице чемпионата.

В воскресенье, 22 сентября, "Спартак" на своем поле примет московское "Динамо", старт игры запланирован на 16:30 по московскому времени.

"Спартак" в текущем розыгрыше Кубка России набрал девять очков в четырех матчах и лидирует в группе А.

"Чемпионат"

Павел Погребняк Деян Станкович Спартак
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