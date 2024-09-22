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Бубнов - о победе "Зенита" над "Факелом": матч получился тяжелый матч, в этом виноват только Семак

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Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру петербургского "Зенита" в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"
"Меня очень удивило желание Семака снова сыграть в 3 форварда. Непонятно, что он этим хочет сказать. У "Зенита" троица в атаке все одноплановые игроки — центральные нападающие. И мало того, что одноплановые, они еще и несыгранные. Интересно, какой состав в атаке будет в следующий раз, но в игре с "Факелом" получилось плохо. Матч получился тяжелый, пришлось отыгрываться. В этом виноват только сам Семак, который создал подобными экспериментами такую ситуацию", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

21 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между петербургским "Зенитом" и воронежским "Факелом". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1.

Благодаря этой победе "Зенит" набрал 22 очка и остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Факела" осталось 5 очков, с которыми воронежский клуб делит с "Ахматом" 15-16 места.

В стартовом составе "Зенита" вышло три номинальных центральных нападающих: Александр Соболев, Лусиано, Матео Кассьерра.

Александр Бубнов Сергей Семак Зенит Факел РПЛ
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