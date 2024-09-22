Встреча прошла 21 сентября в Казани и завершилась со счетом 1:1. По мнению Кругового, "армейцы" должны были побеждать казанскую команду.
- Не сказал бы, что мы подсели во втором тайме, перерыв повлиял. "Рубин" добавил, это было ожидаемо. Конечно, нам надо было еще забивать. Жаль, что не засчитали гол Мусаева, при 2:0 было бы намного увереннее. К сожалению, 1:1. Я считаю, что это поражение, - цитирует игрока ЦСКА "Матч ТВ".
ЦСКА после девяти туров имеет в своей копилке 14 баллов и располагается на шестой строчке в таблице. Следующим соперником "армейской" команды в РПЛ станет "Ахмат", матч пройдет 28 сентября на домашнем стадионе ЦСКА.
Круговой перешел в ЦСКА перед началом нового сезона. На его счету девять матчей за столичный клуб, в которых он сделал две результативные передачи.
Защитник ЦСКА Круговой - о ничьей с "Рубином": я считаю, что это поражение
Футболист столичного ЦСКА Данил Круговой дал свой комментарий после ничьей с "Рубином" в девятом туре РПЛ.
Фото: rfs.ru