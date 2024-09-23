"Пусть Геннадий Орлов напишет письмо руководству "Спартака" с просьбой убрать меня из команды.Задевают ли его слова? Нет. Абсолютно. Меня задевают слова моего главного тренера, если он мной недоволен. Всё остальное, что говорят про меня, - абсолютно по барабану. Ну, ещё папа немножко, когда недоволен мною", - заявил Зобнин.
Роман Зобнин выступает в составе московского "Спартака" с лета 2016-го года. После ухода из команды защитника Георгия Джикии в конце прошлого сезона Зобнин стал капитаном красно-белых. В новом сезоне на счету 30-летнего полузащитника 5 матчей за "Спартак" в Премьер-лиге и 2 - в Кубке России. В них Зобнин отличился 1-м забитым мячом.
Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов сказал, что Зобнина не должно быть в составе "Спартака", что команда стала чемпионом России. Среди прочего журналист заявил, что Зобнину не хватает мастерства, чтобы отбирать мяч у соперников без нарушения правил.
Источник: "Чемпионат"
Орлов: "Спартаку" надо отказаться от Зобнина, как отказались когда-то от Джикии
Зобнин: пусть Геннадий Орлов напишет письмо руководству "Спартака" с просьбой убрать меня из команды
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин ответил на критику со стороны футбольного комментатора Геннадия Орлова.
Фото: официальный сайт "Спартака"