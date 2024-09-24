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"Спартак" лез в атаку и мог даже проиграть". Ловчев - о ничьей красно-белых с "Динамо"

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Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев дал свой комментарий после ничьей красно-белых с "Динамо" в московском дерби.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Напомним, встреча девятого тура РПЛ завершилась со счетом 2:2, бело-голубые смогли уйти от поражения в компенсированное время, играя в меньшинстве.

- Тут и тренер обязан был подсказать: нужно было держать мяч, играть в квадрат с учетом того, что было на одного футболиста больше. А "Спартак" все равно лез атаковать, оголял тылы, и в итоге мог даже проиграть. Это футбольная мудрость, которой у "Спартака" в этой игре не было, - цитирует Ловчева ТАСС.

В активе "Спартака" на данный момент 16 набранных очков и пятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Деяна Станковича на выезде сыграет против "Локомотива", встреча пройдет 28 сентября, старт игры запланирован на 16:30 по столичному времени.

"Динамо" имеет в своей копилке 17 баллов и располагается на четвертом месте. В десятом туре РПЛ бело-голубые отправятся в гости к махачкалинскому "Динамо", матч пройдет 29 сентября и начнется в 19:00 мск.

Евгений Ловчев Спартак Динамо
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