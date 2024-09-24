"Зенит" приобрел золотого мальчика - Евгения Латышонка. Он уже очень хорош в своем деле. Это лучший российский вратарь за последние годы. "Зенит" вообще молодцы! Они не только иностранцев покупают, но и лучших российских футболистов. "Зенит" на высочайшем уровне организовал работу на трансферном рынке. Они и лучшего российского нападающего забрали - Соболева из "Спартака", - сказал Кавазашвили
Евгений Латышонок является воспитанником академии "Краснодара", но в стане "быков" карьера у него не задалась. Летом 2019 года Латышонок в статусе свободного агента подписал контракт с калининградкой "Балтикой". Этим летом 26-летнего вратаря подписал петербургский "Зенит". Евгений выходил во всех девяти к настоящему моменту играх сине-бело-голубых в РПЛ, семь из них он отстоял "на ноль", пропустил два мяча. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро, его контракт действует до июня 2028 года.
Источник: Metaratings
Кавазашвили: "Зенит" приобрел золотого мальчика - Латышонка. Это лучший российский вратарь за последние годы
Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил уровень голкипера "Зенита" Евгения Латышонка, который перешел в команду этим летом.
Фото: ФК "Зенит"