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Шалимов: "Спартак" просто сник после удаления у "Динамо"

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Бывший игрок "Спартака" Игорь Шалимов высказался о матче, в котором красно-белые поделили очки с "Динамо".
Фото: Официальный сайт РПЛ
Встреча девятого тура РПЛ прошла на "Лукойл-Арене" и завершилась со счетом 2:2. Отметим, что динамовцы смогли уйти от поражения, играя в меньшинстве с середины второго тайма.

- Как ни странно, но удаление благоприятно сказалось на "Динамо", которое стало давить, играя вдесятером. "Спартак" же просто сник. В целом "Спартак" не смог даже взять мяч под контроль, не говоря уже о том, чтобы перейти на чужую половину поля. А "Динамо" просто разозлилось, стало прессинговать, поймало кураж, - передает слова Шалимова [leech=http://]"РБ Спорт"[/leech].

"Спартак" после девяти туров имеют в своей копилке 16 очков и располагается на пятой строчке в таблице чемпионата России. "Динамо" имеет на одно очко больше и идет на четвертом месте.

В десятом туре РПЛ команда Марцела Лички отправится в гости к махачкалинскому "Динамо", игра пройдет 29 сентября. "Спартак" днем ранее встретится с "Локомотивом" на "РЖД Арене".

Игорь Шалимов Спартак Динамо
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