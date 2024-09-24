Встреча девятого тура РПЛ прошла на "Лукойл-Арене" и завершилась со счетом 2:2. Отметим, что динамовцы смогли уйти от поражения, играя в меньшинстве с середины второго тайма.
- Как ни странно, но удаление благоприятно сказалось на "Динамо", которое стало давить, играя вдесятером. "Спартак" же просто сник. В целом "Спартак" не смог даже взять мяч под контроль, не говоря уже о том, чтобы перейти на чужую половину поля. А "Динамо" просто разозлилось, стало прессинговать, поймало кураж, - передает слова Шалимова [leech=http://]"РБ Спорт"[/leech].
"Спартак" после девяти туров имеют в своей копилке 16 очков и располагается на пятой строчке в таблице чемпионата России. "Динамо" имеет на одно очко больше и идет на четвертом месте.
В десятом туре РПЛ команда Марцела Лички отправится в гости к махачкалинскому "Динамо", игра пройдет 29 сентября. "Спартак" днем ранее встретится с "Локомотивом" на "РЖД Арене".
Шалимов: "Спартак" просто сник после удаления у "Динамо"
Бывший игрок "Спартака" Игорь Шалимов высказался о матче, в котором красно-белые поделили очки с "Динамо".
Фото: Официальный сайт РПЛ