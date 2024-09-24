Комментатор Сергей Дурасов на недавном матче "Химки" - "Оренбург" насчитал на трибунах 291 зрителя. По официальной информации на сайте РПЛ, игру посетили 1029 зрителей.
- Думаю, если у нас улучшатся результаты, то и на трибунах станет больше болельщиков. Конечно, лучше, когда на стадионе много зрителей. Для этого нам нужно продолжать работать. Мы хорошо работаем на тренировках, но не показываем результата, - цитирует полузащитника "Химок" "РБ Спорт".
Подмосковный клуб в девяти турах нынешнего сезона заработал семь очков и располагается на 14-м месте в РПЛ. В десятом туре чемпионата "Химки" отправятся в гости к "Крыльям Советов", встреча пройдет 29 сентября.
Полузащитник "Химок" Вера уверен, что болельщики потянутся на трибуны в случае улучшения результатов команды
По мнению игрока "Химок" Лукаса Веры, болельщики подмосковный команды не ходят на матчи из-за плохих результатов клуба в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Химки"