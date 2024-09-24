- Это очень качественный игрок. У него были проблемы с точки зрения "физики", но сейчас он тренируется в общей группе. Уверен, что он сможет принести пользу команде, - цитирует Угальде "Матч ТВ".
Бразильский 32-летний нападающий пополнил состав красно-белых в летнее трансферное окно, подписав двухлетнее соглашение. Жозе провел за "Спартак" шесть матчей (в общей сложности 181 минуту), но не отметился голевыми действиями.
"Спартак" имеет в своем активе 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующим соперником красно-белых станет "Локомотив", дерби пройдет 28 сентября на стадионе "железнодорожников".
Форвард "Спартака" Угальде: уверен, что Виллиан Жозе сможет принести пользу команде
Манфред Угальде, форвард "Спартака", высказался о своем партнере по столичной команде Виллиане Жозе.
Фото: ФК "Спартак"