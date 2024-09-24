- Нужно было, чтобы его прорвало, если можно так выразиться. И вот это случилось. Я рад, что Костя смог забить "Спартаку", особенно важен для психологии его второй гол. Считаю, что Тюкавин свои голы забьет в этом сезоне, болельщикам не стоит переживать, - цитирует Терехина "РБ Спорт".
Напомним, на прошлой неделе "Спартак" и "Динамо" провели матч в рамках девятого тура РПЛ, встреча завершилась со счетом 2:2. Тюкавин записал на свой счет два забитых мяча.
В текущем сезоне воспитанник бело-голубых принял участие в 10 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и дважды ассистировал партнерам.
"Динамо" с 17 очками в копилке располагается на четвертой строчке в таблице РПЛ. Следующим соперником бело-голубых станет махачкалинское "Динамо".
Лепехин: болельщикам не стоит переживать, Тюкавин свои голы забьет в этом сезоне
Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин высказался о результативности форварда бело-голубых Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"