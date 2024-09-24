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Лепехин: болельщикам не стоит переживать, Тюкавин свои голы забьет в этом сезоне

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Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин высказался о результативности форварда бело-голубых Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
- Нужно было, чтобы его прорвало, если можно так выразиться. И вот это случилось. Я рад, что Костя смог забить "Спартаку", особенно важен для психологии его второй гол. Считаю, что Тюкавин свои голы забьет в этом сезоне, болельщикам не стоит переживать, - цитирует Терехина "РБ Спорт".

Напомним, на прошлой неделе "Спартак" и "Динамо" провели матч в рамках девятого тура РПЛ, встреча завершилась со счетом 2:2. Тюкавин записал на свой счет два забитых мяча.

В текущем сезоне воспитанник бело-голубых принял участие в 10 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и дважды ассистировал партнерам.

"Динамо" с 17 очками в копилке располагается на четвертой строчке в таблице РПЛ. Следующим соперником бело-голубых станет махачкалинское "Динамо".

Константин Лепехин Константин Тюкавин Динамо РПЛ
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