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"Чемпионат": ЦСКА отказался от подписания Языджи, сделав выбор в пользу Пьянича

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Московский ЦСКА отказался от подписания Юсуфа Языджи ради заключения контракта с Миралемом Пьяничем.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, московский ЦСКА вел переговоры с Юсуфом Языджи, который на данный момент является свободным агентом, однако в конечном итоге сделал выбор в пользу Миралема Пьянича.

Ранее появилась информация, что экс-игрок "Барселоны" и "Ювентуса" Миралем Пьянич перейдет в московский ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме "1+1".

Ранее Юсуф Языджи выступал за московский ЦСКА, турецкий полузащитник провел за российский клуб во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 10 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат".

ЦСКА Языджи Юсуф Миралем Пьянич
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