По информации источника, московский ЦСКА вел переговоры с Юсуфом Языджи, который на данный момент является свободным агентом, однако в конечном итоге сделал выбор в пользу Миралема Пьянича.
Ранее появилась информация, что экс-игрок "Барселоны" и "Ювентуса" Миралем Пьянич перейдет в московский ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме "1+1".
Ранее Юсуф Языджи выступал за московский ЦСКА, турецкий полузащитник провел за российский клуб во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": ЦСКА отказался от подписания Языджи, сделав выбор в пользу Пьянича
Московский ЦСКА отказался от подписания Юсуфа Языджи ради заключения контракта с Миралемом Пьяничем.
Фото: ПФК ЦСКА