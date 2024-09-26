Матч 10-го тура чемпионата России пройдет 28 сентября в Краснодаре, начало встречи запланировано на 19:30 по столичному времени.
- Ожидания - самые эмоциональные: это будет игра за первое место, встречаются два лидера, с нетерпением её ждем.
Они практически не теряют очки, выигрывают свои матчи и находятся наверху в турнирной таблице, - сказал Караваев в интервью клубной пресс-службе.
На данный момент после девяти сыгранных туров "Зенит" лидирует в РПЛ с 23 баллами в активе. "Краснодар" отстает от петербургского клуба на два очка и идет на второй строчке.
Караваев в этом сезоне провел в РПЛ 7 матчей, но не отметился голевыми действиями.
Защитник "Зенита" Караваев: матч с "Краснодаром" - это игра за первое место
Вячеслав Караваев, защитник "Зенита", поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Краснодаром" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"