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Каррера: если поступит предложение из России, я его рассмотрю

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Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера может вернуться в Россию.
Фото: Getty Images
"Я готов к новым вызовам. Если поступит предложение из России, я его рассмотрю", - приводит слова Карреры "Матч ТВ".

Сегодня, 27 сентября, "Асколи" официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Массимо Каррерой. Специалист работал в итальянском клубе с марта этого года.

Напомним, итальянец возглавлял московский "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России.

Массимо Каррера Асколи
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