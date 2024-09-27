"Я готов к новым вызовам. Если поступит предложение из России, я его рассмотрю", - приводит слова Карреры "Матч ТВ".
Сегодня, 27 сентября, "Асколи" официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Массимо Каррерой. Специалист работал в итальянском клубе с марта этого года.
Напомним, итальянец возглавлял московский "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России.
Каррера: если поступит предложение из России, я его рассмотрю
Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера может вернуться в Россию.
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