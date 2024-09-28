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Шалимов считает "Спартак" фаворитом матча с "Локомотивом"

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Игорь Шалимов, экс-главный тренер "Краснодара", поделился своим мнением по поводу предстоящего матча между "Локомотивом" и "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ
По словам Шалимова, коллектив Деяна Станковича является небольшим фаворитом матча.

Напомним, столичное дерби пройдет сегодня, 28 сентября на "РЖД Арене", начало игры запланировано на 16:30 мск.

- Команды из нижней части таблицы "Локомотив" уверенно побеждал. Они много забивали, владели инициативой - смотрелось все хорошо. А вот с верхом… С ЦСКА играли похуже, уступили "Краснодару" и "Динамо". Хочется взглянуть на игру Батракова в матчах с сильными соперниками. Считаю, что "Спартак" - небольшой фаворит в этом матче, - заявил Шалимов в эфире "Матч ТВ".

В текущем сезоне "железнодорожники" в девяти турах набрали 21 очко и идут на третьей строчке в таблице РПЛ. У "Спартака" на пять очков меньше и пятая позиция в чемпионате.

Игорь Шалимов Спартак Локомотив
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