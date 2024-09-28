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Терехин: если "Локомотив" с молодежью обыграет "Спартак", то это огромный плюс Галактионову

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Олег Терехин, в прошлом выступавший за "Спартак", высказался перед матчем 10-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"
- Если "Локомотив" с молодежью обыграет "Спартак", то это огромный плюс Галактионову, и будет большая интрига в чемпионате. Сейчас начали много говорить о Батракове, и на мальчишку все свалились. Он хорошо начал, и все говорят, что это сложившийся футболист, но он еще молод и только один из лидеров команды, - цитирует бывшего игрока красно-белых "Чемпионат".

Московское дерби пройдет сегодня, 28 сентября на "РЖД Арене", стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по столичному времени.

"Локомотив" в текущем сезоне РПЛ провел девять матчей, одержал семь побед и дважды уступил. В активе "железнодорожников" 21 балл и третья строчка в таблице.

"Спартак" под руководством Деяна Станковича одержал четыре победы и потерпел одно поражение, также четыре матча завершились вничью. Красно-белые с 16 очками идут на пятом месте в РПЛ.

Олег Терехин Локомотив Спартак Михаил Галактионов
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