- "Локомотив" может обыграть "Спартак" за счет молодости, самоотдачи и голодных глаз. В стане железнодорожников много россиян, которые понимают, что такое "Спартак" и как с ним нужно сыграть. Я буду болеть за "Локомотив", потому что мне нравится, когда много российской молодежи играет в основе. У "Спартака" же всё наоборот, - цитирует Булыкина "Чемпионат".
Встреча 10-го тура РПЛ пройдет сегодня на "РЖД Арене", cтартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.
"Железнодорожники" в девяти турах набрали 21 балл и занимают третью строчку в таблице РПЛ. У "Спартака" 16 очков, команда Деяна Станковича располагается на пятой строчке в чемпионате.
Напомним, в девятом туре РПЛ красно-белые на своем поле упустили победу над "Динамо" (2:2). "Локомотив" же в гостях обыграл "Пари НН" со счетом 3:1.
Булыкин: "Локомотив" может обыграть "Спартак" за счет молодости, самоотдачи и голодных глаз
Экс-форвард сборной России и "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался перед предстоящим матчем, в котором "железнодорожники" дома примут "Спартак".
Фото: Официальный сайт РПЛ