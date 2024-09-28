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Булыкин: "Локомотив" может обыграть "Спартак" за счет молодости, самоотдачи и голодных глаз

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Экс-форвард сборной России и "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался перед предстоящим матчем, в котором "железнодорожники" дома примут "Спартак".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Локомотив" может обыграть "Спартак" за счет молодости, самоотдачи и голодных глаз. В стане железнодорожников много россиян, которые понимают, что такое "Спартак" и как с ним нужно сыграть. Я буду болеть за "Локомотив", потому что мне нравится, когда много российской молодежи играет в основе. У "Спартака" же всё наоборот, - цитирует Булыкина "Чемпионат".

Встреча 10-го тура РПЛ пройдет сегодня на "РЖД Арене", cтартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

"Железнодорожники" в девяти турах набрали 21 балл и занимают третью строчку в таблице РПЛ. У "Спартака" 16 очков, команда Деяна Станковича располагается на пятой строчке в чемпионате.

Напомним, в девятом туре РПЛ красно-белые на своем поле упустили победу над "Динамо" (2:2). "Локомотив" же в гостях обыграл "Пари НН" со счетом 3:1.

Дмитрий Булыкин Спартак Локомотив
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