- "Локомотив" ставит на воспитанников, "Спартак" – на дорогих легионеров. Выходит, первая тактика на сегодня сильнее?
– Смотря на каких российских игроков ставить. Мы своим примером хотим доказать, что в России есть футбол, есть хорошие футболисты. И то, что легионеры не доминируют в РПЛ: у нас есть игроки, которые тоже умеют играть в футбол, – сказал Карпукас в интервью "Матч ТВ".
В субботу "Локомотив" при своих болельщиках взял верх над "Спартаком" (3:1). Карпукас начал встречу с первых минут и отметился голевой передачей на 36-й минуте, ассистировав Илье Самошникову, который оформил дубль. Также у "Локомотива" отличился Дмитрий Воробьев. У "Спартака" единственный гол с пенальти забил аргентинец Эськьель Барко.
На данный момент "железнодорожники" лидируют в РПЛ с 24 набранными очками. В следующем туре "Локомотив" встретится с "Крыльями Советов", игра пройдет 6 октября.
Полузащитник "Локомотива" Карпукас: хотим своим примером доказать, что в России есть футбол, есть хорошие игроки
Артем Карпукас, футболист "Локомотива", высказался после матча со "Спартаком" в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"