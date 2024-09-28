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Полузащитник "Локомотива" Карпукас: хотим своим примером доказать, что в России есть футбол, есть хорошие игроки

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Артем Карпукас, футболист "Локомотива", высказался после матча со "Спартаком" в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- "Локомотив" ставит на воспитанников, "Спартак" – на дорогих легионеров. Выходит, первая тактика на сегодня сильнее?

– Смотря на каких российских игроков ставить. Мы своим примером хотим доказать, что в России есть футбол, есть хорошие футболисты. И то, что легионеры не доминируют в РПЛ: у нас есть игроки, которые тоже умеют играть в футбол, – сказал Карпукас в интервью "Матч ТВ".

В субботу "Локомотив" при своих болельщиках взял верх над "Спартаком" (3:1). Карпукас начал встречу с первых минут и отметился голевой передачей на 36-й минуте, ассистировав Илье Самошникову, который оформил дубль. Также у "Локомотива" отличился Дмитрий Воробьев. У "Спартака" единственный гол с пенальти забил аргентинец Эськьель Барко.

На данный момент "железнодорожники" лидируют в РПЛ с 24 набранными очками. В следующем туре "Локомотив" встретится с "Крыльями Советов", игра пройдет 6 октября.

Артем Карпукас Спартак Локомотив
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