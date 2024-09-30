"Я совершенно не удивлен. Прямо сейчас ни одна команда не сможет пройти весь сезон без поражений в РПЛ. Сейчас проиграл "Зенит", скоро это случится и с "Краснодаром". Повлияет ли это как-то на грядущие результаты петербуржцев? Не думаю, они снова будут побеждать", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде уступил "Краснодару" со счетом 0:2 - это поражение стало первым для петербуржцев в текущем сезоне. На данный момент "Краснодар" остается единственной командой, которая не проиграла ни одного матча в РПЛ в этом сезоне.
После 10-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 24 набранных очка, на втором месте располагается московский "Локомотив" с таким же количеством набранных очков. Тройку лидеров замыкают сине-бело-голубые, отстающие от южан на одно очко.
Петржела: ни одна команда не сможет пройти весь сезон без поражений в РПЛ
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о поражении петербуржцев от "Краснодара" (0:2) в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"