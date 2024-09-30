"У "Спартака" был самый легкий календарь на старте сезона — отсюда и эйфория, разговоры о новом "Спартаке" и шансах на титул. А как только пошли серьезные соперники, "Спартак" сразу же начал оступаться. У Станковича могут возникнуть проблемы и в следующих матчах", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
В 10-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде уступил "Локомотиву" со счетом 1:3. В следующем туре красно-белые сыграют на своем поле с "Ростовом".
После 10-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 16 набранных очков. Напомним, что сербский специалист возглавил красно-белых этим летом, сменив на этом посту Владимира Слишковича. Ранее Станкович работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде".
Смородская: у "Спартака" был самый легкий календарь на старте сезона - отсюда и эйфория
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"