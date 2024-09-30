"Мне нравится игра команды. Молодые футболисты действуют очень собранно, умно и обучено. И в этом большая заслуга тренера. Галактионов большой молодец в этом сезоне. Ну и много талантов – Батраков, Самошников, Воробьев", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
После 10-ти сыгранных туров московский "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет одинаковое количество набранных очков с лидирующим "Краснодаром".
В следующем туре команда Михаила Галактионова примет на своем поле самарские "Крылья Советов". На данный момент "железнодорожники" лидируют в группе B Кубка России - после 4-х сыгранных туров "Локомотив" имеет в своем активе 12 набранных очков. Напомним, что московский клуб играет в одном квартете с "Ростовом", "Химками" и "Оренбургом".
Смородская: Галактионов большой молодец в этом сезоне
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о работе Михаила Галактионова в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"