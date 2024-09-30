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Смородская: Галактионов большой молодец в этом сезоне

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о работе Михаила Галактионова в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мне нравится игра команды. Молодые футболисты действуют очень собранно, умно и обучено. И в этом большая заслуга тренера. Галактионов большой молодец в этом сезоне. Ну и много талантов – Батраков, Самошников, Воробьев", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

После 10-ти сыгранных туров московский "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет одинаковое количество набранных очков с лидирующим "Краснодаром".

В следующем туре команда Михаила Галактионова примет на своем поле самарские "Крылья Советов". На данный момент "железнодорожники" лидируют в группе B Кубка России - после 4-х сыгранных туров "Локомотив" имеет в своем активе 12 набранных очков. Напомним, что московский клуб играет в одном квартете с "Ростовом", "Химками" и "Оренбургом".

Локомотив Ольга Смородская Михаил Галактионов
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