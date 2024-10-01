"Когда в команду приходит иностранный тренер, он идет по простому пути. Он не хочет сильно погружаться в изучение местных футболистов, ему проще, чтобы привезли иностранцев. В этом и проблема, на мой взгляд. Кто-то в молодежке, кто-то на подходе, но по большому счету иностранных тренеров это не интересует", - сказал Юран в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24".
Сергей Юран начал тренерскую карьеру в 2003 году. С того времени специалист занимал пост главного тренера в таких командах, как ярославский "Шинник", новосибирская "Сибирь", калининградская "Балтика", "СКА-Хабаровск", подмосковные "Химки", нижегородский "Пари НН" и др.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 6 команд из 16 возглавляют иностранцы: чех Марцел Личка в московском "Динамо", испанец Давид Деограсия в "Оренбурге", испанец Франк Артига в подмосковных "Химках", серб Марко Николич в московском ЦСКА, серб Деян Станкович в московском "Спартаке".
Юран: иностранных тренеров не интересует развитие местных футболистов
Футбольный тренер Сергей Юран рассказал о проблеме, связанной с приглашением российскими футбольными клубами иностранных тренеров.
Фото: ФК "Пари НН"