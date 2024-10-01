В список претендентов также вошли: Андрей Мостовой, Руслан Литвинов, Игорь Дивеев, Иван Обляков, Фабиан Бальбуэна, Илья Лантратов, Александр Сильянов, Данил Глебов, Максим Осипенко, Арсен Адамов, Гиорги Шелия, Никита Кривцов и Иван Сергеев.
Премию вручает издание "Комсомольская правда" с 1994 года, она носит имя спартаковца Фёдора Черенкова и вручается футболистам российских клубов, которые помимо спортивных достижений, демонстрировали джентльменское отношение за пределами футбольного поля.
В разные годы обладателями премии становились Игорь Акинфеев, Андрей Тихонов и другие футболисты. В прошлом году звания "Джентельмен года" удостоился нападающий Фёдор Чалов.
Источник: "Комсомольская правда"
Тюкавин, Максименко и Дуглас Сантос вошли в число претендентов на премию Джентельмен-2024
Опубликован расширенный список из игроков РПЛ на премию футбольного Джентльмена 2024 года, в него вошли Константин Тюкавин, Дуглас Сантос и Александр Максименко.
Фото: РФС