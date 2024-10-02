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Полузащитник ЦСКА Глебов: гол в ворота "Пари НН" много для меня значит, он покажет тренерскому штабу мои способности

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Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал свою игру в матче Кубка России с "Пари НН".
Фото: ПФК ЦСКА
"Повезло, пробежал и сделал то, что смог. Рад, что забил, давно этого не делал. Я давно не играл, сейчас получил возможность и постарался реализовать все свои шансы. Этот гол много для меня значит. Он точно придаст уверенности и покажет тренерскому штабу, что я собой представляю", - цитирует Глебова "Матч ТВ".

Вчера, 1-го октября, московский ЦСКА одержал выездную победу над "Пари НН" в 5-м туре группового этапа Кубка России со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Кирилл Глебов и Кристиян Бистрович. После 5-ти сыгранных туров команда Марко Николича лидирует в группе C с 11-ю набранными очками. Нижегородцы лишились математических шансов на выход в плей-офф.

В текущем сезоне Кирилл Глебов провел за ЦСКА во всех турнирах 6 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

ЦСКА Кирилл Глебов Кубок России
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