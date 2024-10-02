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Галактионов - о Батракове: удивительная статистика? Молодец, мы очень рады за него

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Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался об игре Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Могу только вас попросить не делать резких заявлений относительно команд соперников и хвалебных отзывов. Удивительная статистика? Молодец. Мы очень рады за него. Надеемся, что он будет продолжать в том же духе", - цитирует Галактионова "СЭ".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.

После 10-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 24-мя набранными очками. В следующем туре "железнодорожники" примут на своем поле самарские "Крылья Советов".

Локомотив Михаил Галактионов Алексей Батраков
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