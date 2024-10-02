Напомним, 28-летний Миранчук в сентябре заключил соглашение со швейцарским клубом "Сьон". Футболист уже провел две игры за новую команду, но не отметился голевыми действиями. До "Сьона" Миранчук выступал за "Локомотив".
- Считается, что президент "Сьона" умеет хорошо продавать игроков. Правда?
- Да, один из самых успешных трансферов - Матеус Кунья в "Лейпциг", Эдимилсон Фернандеш сейчас играет во Франции. Такие переходы случались часто.
- То есть и у Антона Миранчука есть шанс уехать в клуб повыше?
- Уверен на 100%. Может быть, уже через полгода его ситуация поменяется, - сказал голкипер "железнодорожников".
Свой следующий матч в составе "Сьона" Миранчук может провести в субботу - в рамках очередного тура швейцарского чемпионата "Сьон" на своем поле примет "Ивердон-Спорт".
Миранчук в общей сложности провел за "Локомотив" 217 матчей, забил 51 гол и сделал 34 ассиста на партнеров.
Источник: "Чемпионат"
Вратарь "Локомотива" Митрюшкин: Антон Миранчук через полгода может перейти в клуб высокого уровня
По мнению вратаря "Локомотива" Антони Митрюшкина, экс-игрок "железнодорожников" Антон Миранчук в будущем сможет оказаться в топовом клубе.
Фото: ФК "Сьон"