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Вратарь "Локомотива" Митрюшкин: Антон Миранчук через полгода может перейти в клуб высокого уровня

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По мнению вратаря "Локомотива" Антони Митрюшкина, экс-игрок "железнодорожников" Антон Миранчук в будущем сможет оказаться в топовом клубе.
Фото: ФК "Сьон"
Напомним, 28-летний Миранчук в сентябре заключил соглашение со швейцарским клубом "Сьон". Футболист уже провел две игры за новую команду, но не отметился голевыми действиями. До "Сьона" Миранчук выступал за "Локомотив".

- Считается, что президент "Сьона" умеет хорошо продавать игроков. Правда?

- Да, один из самых успешных трансферов - Матеус Кунья в "Лейпциг", Эдимилсон Фернандеш сейчас играет во Франции. Такие переходы случались часто.

- То есть и у Антона Миранчука есть шанс уехать в клуб повыше?

- Уверен на 100%. Может быть, уже через полгода его ситуация поменяется, - сказал голкипер "железнодорожников".

Свой следующий матч в составе "Сьона" Миранчук может провести в субботу - в рамках очередного тура швейцарского чемпионата "Сьон" на своем поле примет "Ивердон-Спорт".

Миранчук в общей сложности провел за "Локомотив" 217 матчей, забил 51 гол и сделал 34 ассиста на партнеров.

Источник: "Чемпионат"

Антон Митрюшкин Антон Миранчук Сьон Локомотив
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