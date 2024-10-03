"Играть без Соболева можно. Мы это показываем: тот же Угальде забил уже шесть мячей. Плюс у нас есть Шамар, Жозе, который восстановился. Сезон долгий, поэтому нам важны все. Как попрощались? Это уже прошлое. Не хочу говорить об этих старых вещах. Он захотел уйти. Хорошо", - заявил Сакич.
Александр Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Последним матчем форварда за красно-белых стала игра 1-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:2). После поражения в 1-м туре главный тренер "Спартака" Деян Станкович отстранил Соболева от тренировок с основной командой.
В составе "Зенита" Александр Соболев принял участие в 5-ти матчах. На счету нападающего 1+1 по системе гол+пас.
Источник: "СЭ"
Сакич: играть без Соболева можно, "Спартак" это показывает. Захотел уйти, хорошо
Тренер "Спартака" Ненад Сакич высказался об игре красно-белых без форварда Александра Соболева, перешедшего летом в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак" ВКонтакте