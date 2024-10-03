"Конечно, класс виден сразу, но тут нечего даже обсуждать. Георгий — большой футболист. Он всем помогает, всем подсказывает. Видны лидерские качества. Так что я могу сказать, что он уже потихоньку становится лидером в нашей команде", - цитирует Садыгова "Матч ТВ".
Вчера, 2-го октября, подмосковные "Химки" одержали победу над "Ростовом" в 5-м туре группового этапа Кубка России (2:2, 8:7 - пен.). Центральный защитник Георгий Джикия дебютировал за подмосковный клуб во вчерашней встрече и провел на поле весь матч.
Напомним, что Джикия перешел в подмосковные "Химки" этой осенью на правах свободного агента и подписал контракт до конца текущего сезона. Всего на счету 30-летнего игрока 202 матча в Российской Премьер-Лиге, 8 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Футболист "Химок" Садыгов: Джикия потихоньку становится лидером команды
Нападающий "Химок" Илья Садыгов высказался о Георгии Джикии.
Фото: ФК "Химки"