"Кого бы я хотел видеть из мировых звезд в РПЛ? Да никого особо. Без разницы — кто приедет, тот приедет. Если бы я мог кого-то пригласить в ЦСКА? А Безнзема еще двигается? Вот его тогда взял бы (улыбается)", - цитирует Кругового "РБ Спорт".
В текущем сезоне Карим Бензема провел за саудовский "Аль-Иттихад" во всех турнирах 6 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 10 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее Карим выступал за мадридский "Реал" и французский "Лион". Форвард провел за сборную Франции 97 матчей и отметился 37-ю забитыми голами. Бензема является обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, четырехкратным чемпионом Испании и пятикратным чемпионом мира среди клубов УЕФА.
Круговой: а Бензема еще двигается? Я бы его пригласил в ЦСКА
Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, кого из европейских звезд хотел бы пригласить в "армейский" клуб.
Фото: "Аль-Иттихад"