"Глушаков не вечный, это футбол. Смысл мне тренироваться и быть без игровой практики, если у нас в команде полная заявка, футболистов очень много, игрокам не находится места в обойме. В "Химках-2" ребята молодые и амбициозные. Пусть они поиграют. Спросил у руководства, могу ли я поиграл в Медиалиге в это время? Клуб дал разрешение, так что поиграю в "СКА-Ростов", - приводит слова Глушакова "СЭ".
Денис Глушаков минувшим летом в статусе свободного агента подписал однолетний контракт с подмосковными "Химками". В текущем сезоне 37-летний полузащитник принял участие в 8 матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
После паузы, связанной с проведением в первой половине сентября международных матчей национальными командами, Глушаков ни разу не попал в заявку подмосковного коллектива на игру чемпионата или Кубка России. Со слов главного тренера "Химок" Франка Артиги хавбек попал в число футболистов, за счёт которых решили уменьшить количество игроков команды с 34.
"Химки" после десяти туров имеют 8 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Подмосковья 6 октября на выезде сыграет с текущим лидером чемпионата - "Краснодаром".
Глушаков: я не вечный, пусть поиграют молодые, а я - в Медиалиге, "Химки" мне разрешили
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков рассказал, что клуб позволил ему играть в Медиалиге за команду "СКА-Ростов".
Фото: ФК "Химки"