"По стоячему мячу может бить, но когда за ним нужно бежать, показывать стартовую скорость, то пока кондиции не позволяют. Сколько он уже здесь? Три месяца? Уже скоро зимний перерыв, а он не набирает форму", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
Виллиан Жозе стал игроком московского "Спартака" в июне 2024 года. Бразильский нападающий был выкуплен у испанского "Бетиса" за 2 млн евро. За это время 32-летний футболист принял участие в 8 матчах, в которых забил один гол.
Ранее в СМИ появилась информация, что Виллиан Жозе прибыл в расположение московского "Спартака" с лишним весом. Руководители красно-белых публично выражали недовольство текущей игрой и формой легионера.
"Бежать за мячом кондиции не позволяют". Радимов отметил плохую физическую форму Виллиана Жозе
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов отметил плохую физическую форму нападающего московского "Спартака" Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"