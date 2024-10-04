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"Бежать за мячом кондиции не позволяют". Радимов отметил плохую физическую форму Виллиана Жозе

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Бывший игрок сборной России Владислав Радимов отметил плохую физическую форму нападающего московского "Спартака" Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
"По стоячему мячу может бить, но когда за ним нужно бежать, показывать стартовую скорость, то пока кондиции не позволяют. Сколько он уже здесь? Три месяца? Уже скоро зимний перерыв, а он не набирает форму", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".

Виллиан Жозе стал игроком московского "Спартака" в июне 2024 года. Бразильский нападающий был выкуплен у испанского "Бетиса" за 2 млн евро. За это время 32-летний футболист принял участие в 8 матчах, в которых забил один гол.

Ранее в СМИ появилась информация, что Виллиан Жозе прибыл в расположение московского "Спартака" с лишним весом. Руководители красно-белых публично выражали недовольство текущей игрой и формой легионера.

Владислав Радимов Виллиан Жозе Спартак
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