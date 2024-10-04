"Пару раз я уже был в России, играл против ЦСКА, это всегда были непростые встречи. Принимая решение перейти в ЦСКА, я осознавал, что это большой клуб, в том числе с важными международными победами. Его очень хорошо знают по всей Европе, так что я рад вместе с ним биться за титулы. Постараюсь адаптироваться как можно быстрее, чтобы быть в необходимых кондициях и помогать команде", - сказал Пьянич в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".
Миралем Пьянич стал игроком московского ЦСКА 26 сентября. 34-летний боснийский полузащитник, находясь в статусе свободного агента, подписал с "армейским" клубом контракт на срок до 30 июня 2025 года с возможностью его продления ещё на один сезон. Ранее футболист защищал цвета таких клубов, как "Лион", "Рома", "Ювентус", "Барселона", "Бешикташ" и др.
Пьянич дебютировал за ЦСКА 1 октября в выездном матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Хавбек вышел на замену на 85-й минуте встречи, результативными действиями не отметился. Игра завершилась победой москвичей со счётом 2:0.
Пьянич: рад вместе с ЦСКА биться за титулы
Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о своём решении перейти в "армейский" клуб.
Фото: ПФК ЦСКА