"Сборной России надо играть со своими клубами, потому что в текущей ситуации очень сложно найти достойного соперника. Не верю, что какие-то азиатские сборные согласятся с нами играть. Можно играть с любым клубом РПЛ. Эта игра будет интереснее, чем матч с азиатской сборной типа Вьетнама", - приводит слова Смородской Metaratings.
На 7 октября запланировано начало учебно-тренировочного сбора национальной команды России по руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным. Этот сбор должен пройти в подмосковном Новогорске и продлиться до 15 октября.
Однако РФС до сих пор не огласила соперников российской сборной по товарищеским матчам. По информации СМИ, если соперники так и не буду найдены, то сбор скорее всего будет отменён. При этом ранее была договорённость со сборной Пакистана, но в итоге она отказалась от проведения матча. Встречу с клубом РФС или сборной Медиалиги РФС не рассматривает.
Смородская: сборной России надо играть с клубами РПЛ, а не с азиатской сборной типа Вьетнама
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская призвала организовывать матчи сборной России по футболу с клубами Российской Премьер-Лиги.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу