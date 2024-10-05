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Гендиректор "Пари НН" - о неустойке Илича: не имею право разглашать

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов поделился информацией о неустойке за увольнение главного тренера Саши Илича.
Фото: ФК "Пари НН"
- Это персональная информация, она чувствительная. Не имею право разглашать. Пункт в контракте о неустойке? Как директор клуба, я не имею право распространять информацию. У нас подписано соглашение о неразглашении.

Напомним, ранее генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов объявил об увольнении с поста главного тренера Саши Илича.

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что неустойка за расторжение контракта Илича может составить порядка 30 миллионов рублей.

В этом сезоне РПЛ нижегородская команда под руководством сербского специалиста одержала 3 победы, один раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Источник: "СЭ"

Давид Мелик-Гусейнов Саша Илич Нижний Новгород
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