"С Карпиным работается отлично. Нового ничего для меня не привнёс, требования я знал. Они похожи. Я знал, к какому тренеру и куда иду. Получаю удовольствие от той работы, которую мы проводим", - цитирует Сутормина "Чемпионат".
Алексей Сутормин перешел из петербургского "Зенита" в "Ростов" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. Полузащитник провел за южан во всех турнирах 9 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
После 11-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю очками.
Сутормин: с Карпиным работается отлично, получаю удовольствие
Полузащитник "Ростова" Алексей Сутормин высказался о работе с Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ростов"