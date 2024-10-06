"Мне сложно сказать, кто из них лучше как тренер. Это два разных тренера с совершенно разными представлениями о футболе. Станкович выигрывал титулы в Сербии, Венгрии. Карпин, по моему мнению, проделывает отличную работу в "Ростове". Каждый хорош по-своему", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Вчера, 5-го октября, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над "Ростовом" в 11-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0, забитыми мячами в первом тайме отметились: Шамар Николсон (дубль) и Наиль Умяров.
После 11-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками. Красно-белые занимают 5-е место с 19-ю очками в своем активе. Напомним, что южане сыграют с московским "Спартаком" в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.
Камоцци сравнил Валерия Карпина и Деяна Станковича
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, сравнил главного тренера "Ростова" Валерия Карпина и "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"